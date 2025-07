Il successo di ’Unknwn’ | Oltre 23mila spettatori

Il successo travolgente di 8217unknwn8217 si riflette in oltre 23.000 spettatori che hanno gremito il parco della Resistenza di Scandiano durante l’Unknwn Festival. Tre giorni di musica, energia e sapori unici, con più di venti DJ e producer italiani e internazionali, dodici food truck scelti e un’area verde trasformata in un’eccezionale arena all’aperto. E le prime due serate hanno già lasciato il segno...

Un pubblico che gli organizzatori hanno calcolato in oltre 23 mila persone per l’ Unknwn Festival, che lo scorso fine settimana ha animato il parco della Resistenza di Scandiano. Tre giorni, oltre venti dj e producer italiani e internazionali, dodici food truck selezionati e l’area verde trasformata in una arena musicale all’aperto. Sono questi i numeri del festival scandianese. Le prime due serate – con gli head-liner Gemelli Diversi e Klingande – hanno richiamato oltre novemila spettatori ciascuna, confermando la crescita di un evento divenuto un punto di riferimento per la scena elettronica regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il successo di ’Unknwn’: "Oltre 23mila spettatori"

In questa notizia si parla di: oltre - unknwn - spettatori - successo

Il successo di ’Unknwn’: Oltre 23mila spettatori; Scandiano, Unknwn Festival 2025 chiude con successo: più di 23mila persone in tre giorni; Scandiano, tutto pronto per Unknwn Festival: sul palco i Gemelli Diversi a Klingande.

Scandiano, Unknwn Festival 2025: 23mila presenze in tre giorni - Più di 23mila persone in tre giorni, oltre venti dj e producer italiani e internazionali, dodici food truck selezionati e un Parco della Resistenza trasformato in una vera e propria arena musicale all ... Segnala nextstopreggio.it