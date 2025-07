La Filarmonica del teatro Comunale A settembre ancora in Giappone | Un riconoscimento prestigioso

È un riconoscimento prestigioso che conferma la qualità e l’universalità della nostra cultura musicale, portando il fascino di Modena e dell’Italia nel cuore del Giappone. La tournée della Filarmonica del Teatro Comunale di Modena rappresenta un’occasione unica per rafforzare i legami culturali tra i due Paesi e valorizzare il patrimonio artistico italiano nel mondo, ribadendo l’importanza della musica come ponte tra le culture.

Eccellente ambasciatrice della cultura italiana e del nome e della storia della nostra città, nella prima metà di settembre la Filarmonica del Teatro Comunale di Modena tornerà in tournée in Giappone e sarà ospite d’onore all’ Expo 2025 di Osaka, aprendo l’ Italian Week, importante rassegna culturale che celebra l’eccellenza e la creatività del Made in Italy, con il patrocinio dell’Ambasciata italiana a Tokyo. "È un riconoscimento prestigioso della grande attività svolta in questi anni dalla Filarmonica e l’occasione per consolidare lo stretto legame culturale e musicale fra la realtà modenese e il pubblico nipponico", sottolinea il sindaco Massimo Mezzetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Filarmonica del teatro Comunale. A settembre ancora in Giappone: "Un riconoscimento prestigioso"

