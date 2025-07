Luglio Altopascese musica feste e incontri

Luglio ad Altopascio si anima con un ricco calendario di eventi che porta musica, feste e incontri nelle vie della cittadina del Tau. Questa seconda settimana promette momenti indimenticabili per tutte le età , tra divertimento e socialità . Si inizia oggi, con una coinvolgente Caccia al tesoro per ragazzi nel centro storico, e poi si prosegue con proiezioni cinematografiche all’aperto a Spianate, creando un’estate ricca di emozioni. Un’occasione unica per vivere l’estate in compagnia e riscoprire le bellezze di Altopascio.

ALTOPASCIO Seconda settimana di luglio altopascese tra musica, feste, divertimento e incontri: prosegue il calendario di appuntamenti che anima l’estate nella cittadina del Tau e nelle sue frazioni. Si comincia oggi, martedì 8 luglio alle 17.30, con la Caccia al tesoro per ragazzi nel centro storico, a ingresso libero, organizzata dalla Cooperativa La Luce. La sera, alle 21.30, il cinema arriva a Spianate, nello spazio sagra, con la proiezione gratuita di Oceania, a cura di Medartec e Pro Loco di Spianate. Domani, mercoledì 9 si replica con un nuovo appuntamento cinematografico: alle 21.30 a Badia Pozzeveri, sempre nello spazio sagra, sarĂ proiettato Prendi il volo, evento gratuito promosso da Medartec e Comitato Paesano di Badia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Luglio Altopascese, musica, feste e incontri

