Da un lato, i dati ufficiali di Pechino evidenziano un aumento del 4,8% nelle esportazioni cinesi a maggio, mentre dall'altro, il rapporto del Financial Times rivela un calo del 43% negli scambi con gli Stati Uniti. Questa discrepanza solleva domande sulla trasparenza dei numeri ufficiali e sulla reale situazione economica della Cina, spingendo analisti e investitori a riflettere sulla possibile manipolazione dei dati e sulle implicazioni geopolitiche. La verità potrebbe essere più complessa di quanto sembri.

Secondo i dati dell'ufficio del censimento degli Stati Uniti evidenziati da un articolo del Financial Times, il valore dell'export della Cina verso gli Usa a maggio è diminuito del 43% su base annua (parliamo di 15 miliardi di dollari di merci). Tuttavia, secondo i dati ufficiali di Pechino, le esportazioni complessive del Paese sono aumentate del 4,8% nello stesso periodo perché il calo degli scambi commerciali con gli States è stato compensato da un aumento del 15% delle spedizioni verso il blocco commerciale dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico e da un aumento del 12% verso la Ue. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - E Pechino "tarocca" i dati sull'export. "Aumentato del 4,9%"

