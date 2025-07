Amp boom di licenze La Comunità marinara | Aggredito il nostro mare

Il mare delle Cinque Terre, simbolo di bellezza e biodiversità, sta affrontando un difficile nuovo capitolo: il boom di licenze per noleggio e locazione, rilasciate dal Parco nazionale, ha scatenato l’indignazione della comunità marinara. Questa espansione rischia di trasformare un patrimonio naturale in un’occasione di sfruttamento industriale, minacciando l’equilibrio ecologico e la tradizione locale. È fondamentale agire subito per tutelare il nostro mare prima che sia troppo tardi.

Uno "sfruttamento ambientale del mare", "spietatamente aggredito da interessi economici di ogni sorta". Così la Comunità marinara delle Cinque Terre definisce il boom di autorizzazioni rilasciate dal Parco nazionale per l’attività di noleggio e locazione all’interno dell’ Area marina protetta. Nei giorni scorsi proprio La Nazione aveva pubblicato l’esito della procedura avviata dall’ente di Manarola, che aveva portato all’autorizzazione di 164 natanti, di cui 34 in deroga. L’associazione marinara tuttavia mette nel mirino anche Cna e Confartigianato. "Il Parco ha in pratica accontentato chiunque, mettendo il timbro a 164 delle 170 domande ricevute, avallando un percorso di sfruttamento ambientale del mare davanti ai cinque paesi – dicono –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Amp, boom di licenze. La Comunità marinara: "Aggredito il nostro mare"

