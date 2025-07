Il Comune bike friendly Confermata l’eccellenza per la mobilità sostenibile

La “bandiera gialla” sventola ancora orgogliosamente a Forte dei Marmi, che si conferma esempio virtuoso di mobilità sostenibile. Il Comune bike friendly, premiato per il sesto anno consecutivo con 4 Bike Smile Fiab, dimostra come pedalare possa diventare uno stile di vita. Un invito a tutti: unisciti alla rivoluzione verde e scopri i benefici di muoversi in bicicletta, anche nel quotidiano, con la campagna “Bike to Work/School”.

Forte dei Marmi conquista per il 6° anno di seguito 4 Bike Smile Fiab e invita a pedalare con “ Bike to WorkSchool ”. Si è conclusa in questi giorni l’8ª edizione di Fiab-ComuniCiclabili, la campagna che valuta e premia i territori italiani più impegnati nella promozione della mobilità in bicicletta: per il sesto anno consecutivo Forte dei Marmi ha ottenuto quattro Bike Smile, confermandosi fra le eccellenze nazionali. "La “bandiera gialla” della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta – afferma Alberto Mattugini, consigliere delegato allo sport – testimonia che la nostra città sta proseguendo con coerenza sulla strada della mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Comune bike friendly. Confermata l’eccellenza per la mobilità sostenibile

