Raul Montanari tra libri e scacchi | La narrativa è dissenso dal mondo Ragazzi leggete | vi capirete meglio

Raul Montanari, tra libri e scacchi, ci invita a scoprire come la narrativa possa diventare una chiave per capire il mondo e se stessi. Con la sua prosa avvincente e una visione profonda dell’adolescenza, l’autore si rivolge ai giovani lettori, affermando che leggere è un atto di amore e un piacere imprescindibile. È un messaggio che invita a riflettere: perché leggere possa davvero cambiare il modo di vedere la realtà, bisogna aprire il cuore e la mente.

"Leggere è un enorme atto di amore per se stessi, ed è anche un grande godimento. I ragazzi sono sempre alla ricerca di chiavi per interpretare il mondo, che possono trovare nei libri". Così descrive i giovani Raul Montanari, una delle più belle penne di genere noir - ma non solo - del panorama italiano. Lo scrittore e drammaturgo, nato a Bergamo nel 1959, e residente sin dall’infanzia a Milano, ha pubblicato una trentina di libri, tra gli ultimi: “La vita finora” nel 2018 (Premio Provincia in Giallo 2019), “La seconda porta” nel 2019, “Il vizio della solitudine” nel 2021 (Premio Città di Como 2022), nel 2023 “Il disegno magico” oltre a saggi, poesie e testi teatrali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Raul Montanari tra libri e scacchi: "La narrativa è dissenso dal mondo. Ragazzi, leggete: vi capirete meglio"

