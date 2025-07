Pronostici Champions League 8 luglio | queste partite promettono gol

La Champions League torna a scaldare i cuori degli appassionati con il primo turno di qualificazione dell'8 luglio, e le partite in programma promettono emozioni e gol da non perdere. Dopo la spettacolare finale di Monaco, la competizione si rinnova con sfide che potrebbero riscrivere le sorti dei club coinvolti. Pronti a scoprire i pronostici e le previsioni per questa fase cruciale? Ecco le nostre scelte.

Champions League, la massima competizione continentale riparte con il primo turno di qualificazione: ecco le nostre scelte. È trascorso poco più di un mese dalla finale di Monaco di Baviera tra PSG e Inter che ha visto i parigini sfatare il tabù Champions League e che regalato, al contempo, un enorme dispiacere alla tifoseria nerazzurra. La corazzata di Luis Enrique, strapazzando 5-0 Lautaro Martinez e compagni, si è aggiudicata la prima edizione “allargata” della coppa dalle grandi orecchie (36 squadre e girone unico) che a quanto pare è piaciuta a tutti. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Champions League 8 luglio: queste partite promettono “gol”

In questa notizia si parla di: champions - league - pronostici - luglio

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League - La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

Schedina di oggi Serie A; Allsvenskan, Hammarby-Varnamo: le quote e i pronostici; Pronostici di oggi 8 luglio: la prima semifinale del Mondiale per Club e le qualificazioni alla Champions L....

I pronostici di sabato 5 luglio: Mondiale per Club, MLS e non solo - I pronostici di sabato 5 luglio, si chiudono i quarti di finale del Mondiale per Club e si gioca anche in MLS e altri campionati minori ... Segnala ilveggente.it

Preliminari Champions League, il pronostico di Iberia 1999-Malmö - Sono trascorsi soltanto trentasette giorni dalla finale di Champions League Psg- Da corrieredellosport.it