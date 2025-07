Addio caserma di Portonovo Passa tutto alla centrale | Era un presidio cruciale

L’addio alla caserma di Portonovo segna la fine di un’epoca, un simbolo che ha rappresentato sicurezza e vicinanza per decenni. Nonostante l’attesa e i tentativi di salvataggio, il trasferimento delle funzioni alla centrale di Medicina sancisce un nuovo capitolo, lasciando dietro di sé un edificio ormai svuotato di significato. La storia di Portonovo si conclude, ma il suo ricordo continuerà a vivere nelle comunità che ha servito.

Portonovo di Medicina: quella caserma che tutti i cittadini volevano tenere, ma che nessuno è riuscito a salvare, neanche una densa raccolta firme. È ufficialmente iniziato il trasloco di tutto il materiale dall’edifico della stazione carabinieri di Portonovo, materiale che ora passerà alla centrale Tenenza di Medicina. Della caserma non è rimasta neanche l’insegna, già tolta. Rimane solo l’edificio, fantasma di un presidio territoriale e ora simbolo della delusione dei cittadini. Per quasi un anno i residenti della frazioni più lontane, Fiorentina, Sant’Antonio e Portonovo, si sono battuti, anche con raccolte firme, in modo che istituzioni, Arma o addirittura Ministero, si decidessero a salvare questa piccola caserma di grande importanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio caserma di Portonovo. Passa tutto alla centrale: "Era un presidio cruciale"

