Poste chiuse per lavori fino a dicembre

Sei utenti dovranno armarsi di pazienza: l'ufficio postale rimarrà chiuso fino al 9 dicembre per importanti lavori tecnici. Poste Italiane e l’amministrazione comunale hanno condiviso questa notizia, sottolineando l’impegno a garantire servizi migliori in futuro. Rimanete aggiornati e pianificate di conseguenza, perché questa temporanea chiusura è un passo verso un servizio più efficiente e affidabile per tutti.

L’ufficio postale chiude e secondo quanto comunicato da Poste Italiane, per rimettere piede nella sede bisognerà portare pazienza fino al 9 dicembre. La notizia, visto l’impatto notevole che ha sulla collettività, è stata rilanciata anche dall’Amministrazione comunale attraverso il sito internet ufficiale dell’ente. Nella comunicazione vengono indicati i motivi della chiusura: servirà "per consentire lo svolgimento di lavori tecnici necessari a implementare i servizi digitali alla cittadinanza". Coi tempi che corrono, Poste Italiane non vuole farsi trovare impreparata: meglio uno stop di cinque mesi pur di offrire un nuovo servizio di qualità ai cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Poste chiuse per lavori fino a dicembre

