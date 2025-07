Colpaccio dei Knights Arriva Vytenis Cižauskas

Un vero e proprio colpo da Serie A, come sottolinea il dirigenza dei Knights, che punta a consolidare la propria competitività e a conquistare nuovi traguardi nella prossima stagione.

Colpo da Serie A per i Knights: arriva Vytenis Cižauskas, talento lituano con pedigree internazionale. Un innesto di altissimo livello per la nuova stagione dei Legnano Knights: la società biancorossa annuncia l’ingaggio di Vytenis Cižauskas, guardia lituana classe 1992, con una lunga esperienza nei campionati europei e una carriera giovanile da protagonista nelle selezioni nazionali baltiche. Un vero e proprio colpo da Serie A, come sottolinea con entusiasmo il general manager Basilico: "Con Vytenis acquistiamo un giocatore di livello assoluto". Cresciuto nel prestigioso vivaio dello Žalgiris Kaunas, Cižauskas ha fatto il suo esordio nella prima squadra già nel 2009, a soli 17 anni, debuttando nella massima serie lituana (Lkl). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it