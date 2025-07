Marco Mengoni live Un lungo abbraccio ai fan

Marco Mengoni torna a far vibrare il cuore dei suoi fan con due serate indimenticabili allo stadio Dall’Ara di Bologna, un vero e proprio abbraccio collettivo. In scena, un progetto musicale che segna una svolta nella sua carriera, fondendo narrazione e musica in un concerto maestoso. Con questo show, Mengoni conferma il suo ruolo di artista pop raffinato e autentico, capace di unire generazioni e emozioni profonde, lasciando il pubblico senza fiato e...

Due notti nello stadio Dall'Ara di Bologna per il progetto musicale più importante della sua carriera: Marco Mengoni si è messo a nudo davanti ai suoi fan con un vero e proprio show lolossal costruito con i canoni della narrazione classica: "L'idea – ha raccontato l'artista – è quella di immergere il pop nell'opera perché, lo dico con orgoglio, mi sento un cantante popolare". E sarà anche vero, ma 'popolare' nel senso più raffinato, vista la cura maniacale che Mengoni ha messo nel costruire lo show, che si è cucito addosso in ogni minimo dettataglio dalla scaletta alle luci, dai costumi al design.

