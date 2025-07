Cornetto Battiti Live le pagelle del 7 luglio | Malgioglio show 10 Ilary poco sorprendente 6

Non è estate senza Cornetto Battiti Live, e l’edizione 2025 di questa amata manifestazione ha preso il via il 7 luglio da Molfetta, portando musica, energia e spettacolo direttamente nelle case degli italiani. Con Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis alla conduzione, lo show si preannuncia ricco di emozioni. Ecco le nostre pagelle sulla prima serata, tra sorprese e conferme, per scoprire cosa ci aspetta quest’anno.

Non è estate senza Cornetto Battiti Live e l’edizione 2025 della manifestazione canora ha avuto avvio il 7 luglio 2025 su Canale 5 da una location meravigliosa, Molfetta. Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis hanno presentato ai telespettatori i successi musicali del momento con grande bravura e una buona dose di divertimento. Le nostre pagelle sulla prima puntata. Ilary Blasi, poco sorprendente. Voto: 6. Ilary Blasi è nota per saper sorprendere il pubblico con le sue battute di spirito e dei look che non passano mai inosservati. Orecchini brillanti, stivali maxi e abiti seducenti, la conduttrice televisiva sa come colpire nel segno con i suoi outfit ma, per la prima puntata di Cornetto Battiti Live 2025, la presentatrice è apparsa un po’ sottotono, visto che l’abito da lei scelto non la faceva spiccare come solitamente ha abituato il suo pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Cornetto Battiti Live, le pagelle del 7 luglio: Malgioglio show (10) Ilary poco sorprendente (6)

