Attenzione ai ladri Sono falsi lavoratori

Attenzione a chi si spaccia per operai: i ladri di Pon­tedera si travestono da lavoratori per entrare nelle case e rubare. Residenti di Fuori del Ponte segnalano incontri con individui vestiti di bianco, che cercano di guadagnare fiducia prima di svaligiare le abitazioni. Un avvertimento importante per tutta la comunità: restate vigili e diffondete queste informazioni per proteggere i vostri cari e il vostro patrimonio. La sicurezza comincia dalla prevenzione.

PONTEDERA "Attenzione, ci ladri che si fingono lavoratori per entrare a rubare nelle case". È l’avvertimento di alcuni residenti di Fuori del Ponte che in questi giorni sono stati ‘visitati’ da malintenzionati. "È da una settimana a questa parte che un gruppo di ladri va a giro per le nostre vie – dicono i residenti, decisi ad avvertire i vicini fornendo informazioni precise – sono vestiti con abiti da lavoratore completamente bianchi, con cappello e mascherina anch’essi bianchi. Si aggirano per le vie nei nostri dintorni con un auto blu e minimo un’altra auto". L’altra mattina – racconta un residente che è arrivato ad un incontro ravvicinato con questi soggetti – hanno provato ad entrare in una casa ma per sfortuna dei malintenzionati nella casa c’erano i proprietari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Attenzione ai ladri. Sono falsi lavoratori"

