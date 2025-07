anziana truffata con il falso incidente

In un triste episodio che evidenzia ancora una volta la vulnerabilità delle persone anziane, due uomini pregiudicati sono stati allontanati da Ancona con due fogli di via dopo aver truffato una donna credendo che suo figlio fosse coinvolto in un incidente. Il Questore Capocasa, con fermezza, continua a combattere questa piaga, emettendo il 117° e 118° provvedimento di allontanamento dall'inizio dell'anno. La sicurezza dei nostri anziani resta una priorità imprescindibile.

Si sono spacciati per dipendenti del Tribunale e con l'ormai abusata tecnica del falso incidente hanno derubato un'anziana a Brecce Bianche, facendole credere con l'inganno che il figlio era stato coinvolto in un incidente. Ieri il questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso nei loro confronti il 117esimo e 118esimo foglio di via dall'inizio dell'anno. La misura di prevenzione è stata emessa nei confronti di due uomini pregiudicati, entrambi italiani di 40 e 30 anni che avevano posto in essere un'articolata e ben congegnata truffa nei confronti dell'anzioana. In particolare, i due uomini con la tecnica del falso incidente si spacciavano per dipendenti del tribunale presentandosi a casa della anziana signora e, dopo averle fatto credere con l'inganno che il figlio di lei fosse stato coinvolto in un incidente stradale, si facevano consegnare circa 280 grammi di gioielli preziosi, a loro avviso il risarcimento dovuto alla controparte coinvolta.