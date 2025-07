‘Disbosco’ del Sanguigno. Esposto ai forestali.

Legambiente denuncia il taglio indiscriminato del Boschetto del Sanguigno, un’area verde preziosa e amata dalla comunità. Con firme di associazioni, cittadini e forze politiche, si chiede chiarezza e intervento per tutelare questo angolo di natura minacciato dai lavori dei forestali. La questione mette in luce l’importanza di preservare il patrimonio ambientale cittadino e la necessità di un dialogo trasparente tra istituzioni e cittadini.

Un esposto ai carabinieri forestali firmato Legambiente, una richiesta da parte della lista Una Città in Comune di intervento e chiarimenti del Comune, richiesta di chiarimenti a cui si associano Italia Nostra, Comitato difesa alberi Pisa, Sinistra Per. Il casus belli è il taglio operato con tanto di cingolati, della vegetazione del Boschetto del Sanguigno in zona Cisanello-via Ruggero. Iniziando da Legambiente, si legge nell'esposto: "ci sono pervenute alcune segnalazioni circa lo svolgimento di operazioni di sfalcio e taglio, eseguite con l'ausilio di un mezzo cingolato, nei pressi di via Antonio Pesenti, Pisa, nell'area comunemente conosciuta come "Bosco del Sanguigno".