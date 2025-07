Vigneti rovinati da vento e grandine | Decine di ettari andati in fumo

Dopo il violento temporale di domenica, il Chianti e la Valdelsa si confrontano con un dramma: vigneti e oliveti devastati da grandine, vento e pioggia, con decine di ettari andati in fumo. La natura ha colpito nel cuore della fase di invaiatura, mettendo a rischio un settore fondamentale per l’economia locale. Ora, più che mai, si rende urgente uno sforzo collettivo per salvare questa ricchezza enologica e olivicola.

Dopo il violento temporale di domenica, si inizia guardare ai danni che grandine, pioggia e vento hanno provocato a vigneti e oliveti di Chianti, Greve in particolare, e Valdelsa oltre che di zone confinanti come quella di San Gimignano dove si produce Vernaccia. Il settore vitinicolo è quello che registra le preoccupazioni maggiori. La grandine si è abbattuta sulle vigne nel momento cruciale dell’invaiatura, la fase in cui gli acini iniziano a cambiare colore. A questo si sono sommati pioggia battente, raffiche di vento impetuose e fulmini che hanno aggravato una situazione già precaria dopo settimane di caldo soffocante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vigneti rovinati da vento e grandine: "Decine di ettari andati in fumo"

In questa notizia si parla di: vento - grandine - vigneti - rovinati

Grandine, fulmini e raffiche di vento: allerta meteo in Campania - In Campania, un'allerta meteo è stata emessa dalla Protezione Civile per temporali e criticità idrogeologica di livello Giallo.

CRONACA. Grandine sui vigneti: danni del cento per cento sulla produzione CRONACA. Maltempo, nel trevigiano 25 interventi dei Vigili del Fuoco CRONACA.... Vai su Facebook

Vigneti rovinati da vento e grandine: Decine di ettari andati in fumo; I danni del maltempo al Nord Italia: temporali, grandi chicchi di grandine e fino a 2.600 fulmini - Video; Vigneti piegati dal vento e raccolti colpiti dalla grandine, dopo il nubifragio l’agricoltura conta i danni – FOTO.

Vigneti rovinati da vento e grandine: "Decine di ettari andati in fumo" - La disperazione dei viticoltori: "Il maltempo ha distrutto il 30% dei grappoli quasi pronti per la maturazione" ... Riporta msn.com

Grandine sui vigneti dalla Valdelsa al Chianti, Coldiretti: "Danni pesanti, decine di ettari di coltivazioni rovinati" - Non hanno potuto fare altro che guardare impotenti la grandine abbattersi con violenza sulle loro vigne nel momento cruciale dell’invaiatura. Si legge su gonews.it