Schiaparelli a Parigi La bellezza estrema Utopia per tempi inquieti

Schiaparelli a Parigi incarna la bellezza estrema come un’utopia per tempi inquieti, regalando quattro giorni di meraviglie sartoriali e incontri esclusivi tra saloni ovattati e hotel di lusso. Daniel Roseberry apre ufficialmente la stagione della couture, portando in passerella creazioni uniche, frutto di un lavoro d’archivio che rinnova il passato con audacia e innovazione. Un viaggio tra sogno e realtà, in cui l’alta moda si trasforma in arte pura.

Quattro giorni di meraviglie sartoriali e privati clienti Supervip, tra saloni ovattati, alberghi di lusso e sogni a occhi aperti (per noi comuni mortali): Daniel Roseberry inaugura la stagione della couture – l’ alta moda e l’alta gioielleria realizzata in singoli (o quasi) esemplari tutti realizzati a mano in atelier – con la nuova collezione Schiaparelli. È il frutto di un profondo lavoro d’archivio che non si limita a citare il passato ma lo interroga, lo trasforma in visione. E risponde alla domanda: ha ancora senso creare bellezza estrema in tempi inquieti? È la stessa che Elsa Schiaparelli si poneva nel 1940, lasciando Parigi sull’orlo della guerra, con la convinzione che la moda, come l’ arte, possa offrire uno sguardo più profondo sul mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Schiaparelli a Parigi. La bellezza estrema. Utopia per tempi inquieti

In questa notizia si parla di: schiaparelli - parigi - bellezza - estrema

Perché Cardi B ha portato un corvo (vero) alla sfilata Couture di Schiaparelli a Parigi - Cardi B ha stupito tutti portando un vero corvo alla sfilata couture di Schiaparelli a Parigi, lasciando il pubblico senza parole.

Schiaparelli a Parigi. La bellezza estrema. Utopia per tempi inquieti; Paris Haute Couture Week 2025, chi manca e i debutti più attesi: date, maison e novità; Paris Haute Couture Week 2025 chi manca e i debutti più attesi | date maison e novità.

Schiaparelli a Parigi. La bellezza estrema. Utopia per tempi inquieti - L’alta moda della collezione firmata Daniel Roseberry per vestire corpo e spirito. Lo riporta quotidiano.net

Perché Cardi B ha portato un corvo (vero) alla sfilata Couture di Schiaparelli a Parigi - Per quale motivo Cardi B ha portato un corvo alla sfilata Couture di Schiaparelli che si è appena tenuta a Parigi? Segnala fanpage.it