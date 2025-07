Due ex ministri a Ponticino I big alla festa delle Acli

In Valdarno, l’attesa si anima con la presenza di grandi protagonisti della politica italiana: Maurizio Lupi e Teresa Bellanova tornano a Ponticino per la ventesima festa provinciale delle Acli. Dal 10 al 13 luglio, in piazza don Alcide Lazzeri, si susseguiranno incontri di alto livello, offrendo alla comunità un’occasione unica di confronto e dialogo. Non perdere l’opportunità di essere parte di questo evento straordinario: il cuore della politica si accende nel nostro territorio!

Tornano in Valdarno i big della politica in occasione della ventesima festa provinciale delle Acli. La kermesse annuale, in programma da giovedì 10 luglio a domenica 13 luglio in piazza don Alcide Lazzeri a Ponticino, ospiterà i due ex ministri Maurizio Lupi e Teresa Bellanova. Il cuore della manifestazione sarà infatti rappresentato dai convegni con relatori di caratura nazionale, con il primo appuntamento fissato per le 18,30 di giovedì 10 luglio con il dibattito "Il futuro dell’Europa e della politica in un mondo sempre più tecnocratico", che vedrà la presenza dell’onorevole Lupi, deputato, leader di Noi Moderati e già Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che dialogherà con il dirigente delle Acli Marco Salvadori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due ex ministri a Ponticino. I big alla festa delle Acli

Dibattiti, cultura e socialità nella ventesima Festa Provinciale delle Acli - La Festa Provinciale, organizzata con il sostegno del circolo Acli di Ponticino, fa affidamento sui patrocini della Provincia di Arezzo e del Comune di Laterina Pergine Valdarno che hanno riconosciuto ... Riporta msn.com