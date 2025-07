Noi ucraini in piazza E la sinistra?

In un contesto internazionale segnato da diverse mobilitazioni, l’Italia sembra ancora silenziosa riguardo all’invasione russa dell’Ucraina. Mentre manifestazioni per Gaza e altre cause trovano spazio nelle piazze, per Kiev si registra una mancanza di iniziativa politica e sociale evidente. Tuttavia, domenica a Roma un corteo spontaneo mira a fermare Putin, segnando un primo passo verso una maggiore attenzione italiana al conflitto ucraino.

Nessuna piazza politica per Kiev. Nessuna mobilitazione si è vista, finora, in Italia, contro l'invasione russa. Ma ora un corteo per fermare Putin è stato convocato - domenica, a Roma da piazza Vittorio a piazza Venezia. Ci sarà anche il presidente del Congresso mondiale ucraino, ma non si vede la fila di partiti, organizzazioni pacifiste e "partigiane". La sinistra ha promosso grandi manifestazioni per Gaza, o contro il supposto "genocidio" in corso nella Striscia, o anche per i "due popoli due Stati". Si è schierata senza esitazioni, in una questione invero storicamente molto complessa, quella arabo-israeliana.

