apre un nuovo negozio dolcemente un segno di speranza contro la crisi

In un momento di sfide, nasce un dolce sogno diventato realtà: "Dolcemente – Pasticceria artigianale" apre le sue porte a Colognola. Arianna Berti, con passione e determinazione, trasforma la sua aspirazione in un simbolo di speranza e rinascita per la comunità. Un luogo dove l’arte pasticcera si unisce all’amore per la tradizione. La sua storia ci ricorda che anche nei momenti difficili, i sogni possono trovare il loro spazio...

Era sempre stato il suo sogno quello di aprire una propria pasticceria e mettere in mostra così tutte quelle capacità professionali per cui aveva studiato e che si sentiva pronta per mettere in pratica. Parliamo di Arianna Berti originaria di San Michele di Piazza al Serchio, sposata con Massimo Frediani, due figli piccoli, oggi residente a Metra di Minucciano. Il locale si chiama "Dolcemente – Pasticceria artigianale" e ha sede a Colognola di Piazza al Serchio, lungo la Statale 445 della Garfagnana. Anche per il Comune di Piazza al Serchio – soprattutto in un momento come questo, in cui le piccole attività imprenditoriali si trovano spesso in difficoltà economiche – è una notizia importante, dal punto di vista socio-economico, l'inaugurazione del nuovo negozio, moderno e ben attrezzato, con laboratorio per la produzione e ovviamente banco vendita, oltretutto gestito da una giovane imprenditrice molto dinamica.