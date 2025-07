Piano Opere pubbliche Nuovo ’pacchetto’ da oltre un milione di euro

Il Comune di Poggibonsi si prepara a un importante rilancio con il nuovo Piano opere pubbliche, che nel 2025 prevede investimenti superiori a un milione di euro. Quattro interventi strategici spazieranno dalla sicurezza idraulica allo sport, con un focus speciale sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Un impegno concreto per migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini e rendere la città più accessibile e vivibile. È un passo importante verso un futuro più inclusivo e sostenibile.

Modifiche al Piano triennale delle Opere pubbliche del Comune di Poggibonsi. La giunta ha inserito per il 2025 quattro interventi per un ammontare complessivo di un milione 130mila euro. Operazioni che interessano diversi settori: dalla sicurezza idraulica allo sport. Con particolare attenzione anche "all’abbattimento delle barriere architettoniche" per un importo di 160mila euro, attraverso la realizzazione dell’annunciato collegamento tra il parcheggio multipiano del Vallone con via San Francesco. Una passerella che vedrà la luce sulla base del progetto (selezionato dalla Regione) che ha ricevuto un finanziamento da 100mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piano Opere pubbliche. Nuovo ’pacchetto’ da oltre un milione di euro

In questa notizia si parla di: euro - piano - opere - pubbliche

RINA, nel 2024 ricavi a 915 milioni di euro (+15%) di euro ed EBITDA a 138 milioni di euro (+22%), aggiornato Piano Strategico 2030 - Nel 2024, RINA ha registrato ricavi di 915 milioni di euro e un EBITDA di 138 milioni, sostenendo un piano strategico aggiornato al 2030.

Complimenti al Sindaco di Cittadella Luca Pierobon, Giunta e Consiglieri Comunali, per l’ottimo lavoro e per il piano opere pubbliche da 20 milioni di euro; progetti che vanno a sommarsi alle opere realizzate ed in corso di questi anni di buona amministrazion Vai su X

Nel pomeriggio di oggi si è svolto il Consiglio Comunale, durante il quale è stata approvata una significativa variazione di bilancio, accompagnata dall’aggiornamento del Piano Triennale delle Opere Pubbliche. La variazione approvata rappresenta una vera Vai su Facebook

Piano Opere pubbliche. Nuovo ’pacchetto’ da oltre un milione di euro; Un piano triennale delle Opere pubbliche all'insegna della continuità amministrativa; Dal tram alla Costa Sud di Palermo, i segreti del nuovo piano triennale delle opere pubbliche.

Piano Opere pubbliche. Nuovo ’pacchetto’ da oltre un milione di euro - Il vicesindaco Carrozzino: "Previsti in un anno lavori per 14 milioni, tutti finanziati". Lo riporta lanazione.it

Rota: "Oltre 600mila euro per riqualificare via Paglia e Bonomelli" - Piano delle Opere Pubbliche, Rota: “Oltre 600mila euro per riqualificare via Paglia e Bonomelli. Segnala bergamonews.it