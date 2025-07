Pronostico Norrie-Alcaraz | in passato è successo due volte

Il duello tra Norrie e Alcaraz ai quarti di Wimbledon promette scintille: due campioni con storie e stili ben diversi, ma entrambi determinati a lasciare il segno. Norrie, con 232 successi nelle ultime partite e una sola sconfitta contro Rune, affronta il giovane talento spagnolo, che in tre mesi e mezzo ha dominato il circuito. Chi avanzerĂ in semifinale? Scopriamolo insieme.

Norrie-Alcaraz è un match valido per i quarti di finale di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming. Trentuno vittorie nelle ultime 32 partite disputate. L'unica sconfitta che "macchia" questa striscia quasi perfetta è quella patita a Barcellona, lo scorso aprile, contro Holger Rune. Per il resto, negli ultimi tre mesi e mezzo Carlos Alcaraz è stato un caterpillar: anche a Wimbledon, pur concedendo qualcosina – finora l'unica vittoria per 3-0 è arrivata nel secondo turno con il numero 733 al mondo Tarvet – sta continuando a fare incetta di successi, mostrando una continuitĂ davvero strabiliante.