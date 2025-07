restaurata e ricollocata la statua di san ranieri

Dopo un intervento di restauro accurato, la statua di San Ranieri, simbolo di fede e tradizione, è tornata a splendere nel cuore della città. Ricollocata nello spartitraffico tra via Cisanello e la rotatoria dei Caduti di San Quirico di Valleriana, l’opera di bronzo di Alessandro Caetani riprende il suo posto, arricchendo il patrimonio artistico e culturale locale. "Fu collocata alle porte della città," ha ricordato l’assessore Riccardo Buscemi, "su iniziativa..."

Restaurata e ricollocata nello spartitraffico tra via Cisanello e la rotatoria dei Caduti di San Quirico di Valleriana la statua di San Ranieri che era caduta nel 2024. Realizzata in bronzo da Alessandro Caetani nel 2011 e inaugurata nell’800o anniversario della morte del santo patrono, l’opera ha subito un attento restauro e il rinforzo della base. "Fu collocata alle porte della città - ha ricordato l’assessore Riccardo Buscemi - su iniziativa del compianto monsignor Aldo Armani. L’opera in bronzo, realizzata con il metodo ‘a cera persa’ fu regalata alla città dalla Cassa di Risparmio di San Miniato". 🔗 Leggi su Lanazione.it