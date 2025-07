Cadavere nudo nel Po di Volano Era in acqua da mesi

Le acque del Po di Volano hanno restituito un inquietante ritrovamento: un corpo senza vita emerso dopo mesi di immersione, scoperto da un pescatore a Marozzo. L’intervento dei soccorritori ha portato al recupero e alla constatazione del decesso. La vicenda solleva interrogativi sulla sua identità e le circostanze che hanno portato a questa tragica scoperta. La scoperta scuote la comunità e apre un capitolo ancora da chiarire.

Le acque del Po di Volano hanno restituito un corpo senza vita. L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno di ieri da Marozzo, dove un pescatore ha notato il cadavere affiorare dall’acqua, impigliato in mezzo alla vegetazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. I pompieri hanno recuperato il corpo riportandolo a riva, dove il personale medico ne ha constatato il decesso. Il cadavere, a quanto si apprende, era nudo e in avanzato stato di saponificazione. Impossibile, al momento, attribuirgli un’ identitĂ (si tratterebbe comunque di un maschio): non sono stati infatti rinvenuti documenti o altri elementi che possano fornire elementi in tal senso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cadavere nudo nel Po di Volano. Era in acqua da mesi

