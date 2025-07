Europei Femminili 2025 | Italia-Portogallo 1-1 Girelli incanta ma la qualificazione si decide con la Spagna

L’Italia femminile dell’Europeo 2025 si gioca il passaggio ai quarti di finale in un match emozionante contro il Portogallo. Alla Stade de Genève, la squadra di Milena Bertolini strappa un pareggio prezioso, grazie anche a un gol spettacolare di Girelli, ma ora tutto si decide nell’ultima sfida contro la Spagna. La qualificazione resta in bilico, e il sogno continua…

Italia-Portogallo finisce 1-1 e la qualificazione delle Azzurre ai quarti di finale degli Europei femminili 2025 resta in bilico. Allo Stade de Genève, la Nazionale italiana femminile pareggia contro il Portogallo nella seconda partita del gruppo B, rinviando ogni verdetto all’ultima giornata contro la Spagna. Il capolavoro di Cristiana Girelli, autrice di un gol spettacolare al 70? con un destro a giro “alla Del Piero”, aveva illuso le ragazze del ct Andrea Soncin. Ma all’89? Diana Gomes trova il pareggio che tiene in vita le speranze portoghesi. Con questo risultato, l’Italia sale a quota 4 punti, al secondo posto del girone. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Europei Femminili 2025: Italia-Portogallo 1-1, Girelli incanta ma la qualificazione si decide con la Spagna

