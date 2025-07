Affitti il ballo del mattone | Il picco nel centro città

Se stai cercando un nuovo quartiere dove vivere, i dati di Tecnocasa rivelano che Montelupo è il Comune più costoso dell’Unione, con 750 euro al mese per un trilocale, seguito da Vinci con 700 euro. Questi numeri evidenziano come il mercato immobiliare locale si stia muovendo e quali siano le tendenze in atto. Scopriamo insieme tutte le novità e le opportunità di questa dinamica realtà urbana.

Montelupo, per quanto concerne gli affitti, è il Comune più caro dell’intera Unione: 750 euro mensili il canone di locazione per un trilocale. Subito dopo c’è Vinci, dove il costo dell’affitto per la medesima tipologia immobiliare è in media di 700 euro. Sono i primi riscontri che emergono dall’analisi di Tecnocasa, relativa alle locazioni immobiliari. Secondo le analisi dell’Ufficio studi Gruppo Tecnocasa, i canoni di locazione nella seconda parte del 2024 hanno messo in evidenza a livello nazionale un aumento del 4,7% per i monolocali, del 5,0% per i bilocali e del 5,1% per i trilocali. La domanda di locazione appare corposa, alimentata da chi non riesce ad acquistare perché non ha accesso al credito, da chi non desidera acquistare e da chi si sposta per motivi di lavoro e studio. 🔗 Leggi su Lanazione.it