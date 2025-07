eletti i vicepresidenti dei giovani imprenditori

Con entusiasmo e determinazione, i giovani imprenditori dell’Emilia-Romagna si preparano a scrivere un nuovo capitolo di innovazione e crescita. Il Comitato regionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria ha scelto all’unanimità i vicepresidenti che affiancheranno il presidente Leonardo Figna nel quadriennio 2025-2029, segnando un passo importante verso un futuro ricco di sfide stimolanti e successi condivisi.

Il Comitato regionale dei Giovani Imprenditori dell'Industria di Confindustria Emilia-Romagna ha nominato all'unanimità i vicepresidenti che affiancheranno il neo Presidente Leonardo Figna per il quadriennio 2025-2029. Si tratta di Leonardo Borghi Gibertoni, 24 anni, del Gruppo Giovani Confindustria Emilia area Centro, CFO e R&D Manager di Leonardo srl di Bomporto (Modena), immobiliare di costruzioni e studio tecnico per consulenze edilizie; Francesco Canuti, 32 anni, del Gruppo Giovani Unindustria Reggio Emilia, titolare e socio di Popwave srl, che si occupa di consulenza strategica e progetti di crescita su LinkedIn; Rubina Sofia Savini, 36 anni, del Gruppo Giovani Confindustria Romagna, procuratrice legale dell'azienda Service srl di Ravenna, società di servizi contabili ed amministrativi, e Marco Zaffignani, 35 anni, del Gruppo Giovani Confindustria Piacenza, amministratore delegato Sercom srl, specializzata in marketing promozionale ed incentivazione.