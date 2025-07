Il parmigiano di Dismano è medaglia d’oro

Il Caseificio Dismano si conferma eccellenza del Parmigiano Reggiano di Montagna, conquistando la medaglia d’oro agli International Cheese and Dairy Awards. Con oltre 60 anni di tradizione, il suo impegno per la qualità si riflette in una costante crescita di riconoscimenti internazionali, affermando la superiorità del suo formaggio tra i migliori al mondo. Questa vittoria rappresenta solo l’inizio di un percorso di successo e innovazione che continuerà a stupire gli amanti del buon gusto.

Il Caseificio Dismano sta ampliando sempre più il suo medagliere relativo alla qualità del formaggio Parmigiano Reggiano di Montagna che produce a Castelluccio di Montese. Continuando una tradizione che dura da oltre 60 anni, ha già collezionato una decina di ambiti riconoscimenti in oro, argento e bronzo al World Cheese Awards e, proprio nei giorni scorsi, è stato premiato con la medaglia d'oro agli International Cheese and Dairy Awards (Icda), il più antico e prestigioso concorso al mondo dedicato ai formaggi e latticini che si è svolto a Stafford, in Gran Bretagna. La cooperativa casearia, aderente a Confcooperative Terre d'Emilia, ha conquistato l'ambito riconoscimento con il suo Parmigiano Reggiano nelle categorie 24, 30 e 40 mesi.

