Nessun nuovo caso di legionella è stato riscontrato nella zona di via Rizzoli a Crescenzago, dove la scorsa settimana era scoppiato un focolaio tra le case popolari. L'ultimo bollettino dell'Ats Metropolitana conferma sette contagiati, con una situazione sotto controllo. La collaborazione tra le autorità sanitarie e i residenti continua a garantire interventi efficaci. La situazione resta monitorata attentamente per tutelare la salute di tutti.

Nessun nuovo caso di legionella, al momento, per il focolaio emerso la scorsa settimana nella stecca di case popolari di Mm tra il civico 73 e l’87 di via Rizzoli a Crescenzago: l’ultimo bollettino dell’ Ats Metropolitana, rilasciato ieri, rimane a sette contagiati di cui cinque ancora ricoverati, uno dimesso e uno deceduto, il 91 enne Luigi Gandini morto lunedì 30 giugno nel pronto soccorso del San Raffaele per la polmonite provocata dal batterio. L’altra notizia rassicurante riguarda i primi esiti dei test rapidi sui campioni di acqua prelevati nella caldaia condominiale dai tecnici dell’Ats: "Sono resultati negativi per legionella", spiegano dall’Agenzia di tutela della salute, e l’esito è "confermato anche dai campionamenti effettuati da Mm, ciò attesta l’efficacia degli interventi di disinfezione della rete idrica attivati mercoledì 2 luglio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legionella in via Rizzoli. Nessun nuovo contagio e l’acqua calda ora è ok

