Esiste un legame tra endometriosi e microbiota? Sembrerebbe proprio di sì Prende il via uno studio italiano che coinvolgerà 2000 donne over 18

Esiste un legame tra endometriosi e microbiota? Sembrerebbe di sì. In Italia, uno studio innovativo coinvolge 2.000 donne over 18, per approfondire questa connessione. Con oltre 3 milioni di donne colpite, l’endometriosi è una malattia invalidante che causa dolore e infertilità. Negli ultimi anni, la ricerca ha puntato i riflettori sul microbiota, aprendo nuove prospettive per diagnosi e trattamenti efficaci. Per scoprire come questa scoperta possa rivoluzionare la gestione della patologia, continui a leggere.

L 'endometriosi in Italia colpisce 3 milioni di donne. È una malattia invalidante che provoca dolori pelvici, mestruazioni molto dolorose, disturbi gastrointestinali e urinari e una riduzione della fertilità in circa il 40% dei casi severi. Per far luce su questa patologia, negli ultimi anni gli studi scientifici hanno aperto la strada al coinvolgimento del microbiota nella patogenesi dell'endometriosi. Proprio per indagare sul legame tra endometriosi e microbiota prenderà il via un nuovo studio che coinvolgerà 2000 donne dai 18 anni in su.

