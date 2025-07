Tensioni in aula L’ira di Ariane | | Sei bugiardo

Un’udienza carica di tensione ha scosso la sala, con Ariane, una delle figlie di Adilma, che ha perso il controllo durante l’interrogatorio di Massimo Ferretti. La sua rabbia esplosiva ha interrotto i lavori, creando un momento di grande suspense. La scena si è infine conclusa con il presidente della Corte che ha...

Momenti di tensione hanno segnato l'udienza quando Ariane, una delle figlie maggiori di Adilma (nella foto), presente tra il pubblico, ha perso il controllo durante la deposizione di Massimo Ferretti. Agitata e col volto contratto dalla rabbia, la donna si è alzata dalla sedia e ha gridato contro l'ex barista: "Sei un'infame di m., bugiardo! Mettetegli la macchina della verità!". Le sue parole hanno costretto il presidente della Corte a interrompere momentaneamente la seduta. La donna, in evidente stato di agitazione, ha continuato a inveire anche mentre veniva accompagnata fuori dall'aula, rendendo necessario l'intervento di più agenti per riportare la calma.

Tensioni in aula. L’ira di Ariane:: Sei bugiardo; Tutti contro tutti nel processo alla mantide di Parabiago. Ferretti: Anche la figlia Ariane cercava un killer per Ravasio.

