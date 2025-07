Università a misura di studente La Commissione europea | centro di eccellenza di Erasmus+

L’Università di Pavia si distingue come centro di eccellenza europeo, riconosciuto dalla Commissione Ue tra soli cinque nel panorama internazionale. Questo prestigioso riconoscimento, nell’ambito dell’European Student Card Initiative, premia la leadership pavese nella digitalizzazione dei programmi Erasmus+ e nell’innovazione dei processi accademici. Un traguardo che conferma il ruolo di Pavia come polo di eccellenza a favore degli studenti e del futuro dell’istruzione europea.

L’Università di Pavia è stata riconosciuta dalla Commissione europea – Direzione generale per l’istruzione, la gioventù, lo sport e la cultura come uno dei soli cinque Centres of excellence fra 123 istituzioni di 30 Paesi nell’ambito dell’European student card initiative (Esci) per il biennio 2025–2027. Un risultato che premia la leadership dell’ateneo pavese nella digitalizzazione dei programmi Erasmus+ e nella costruzione di processi più trasparenti, efficienti e centrati sugli studenti, con effetti positivi che vanno ben oltre il perimetro universitario. Il percorso di Pavia è partito nel 2021 non solo per rispondere ai requisiti europei, ma per ripensare radicalmente la gestione della mobilità e dei processi accademici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it