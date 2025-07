Si muove la sinistra Due ex assessori in corsa per la Regione Avs ecco i primi nomi

La sinistra si muove con determinazione, annunciando la corsa alla Regione con due ex assessori pronti a scendere in campo. Alleanza Verdi Sinistra si presenta alle elezioni regionali con una lista propria, forte di un crescente consenso in Toscana e oltre. Questa decisione nasce dall'entusiasmo e dalla volontà di influenzare le politiche del territorio, consolidando un fronte progressista che promette di fare la differenza. La sfida è aperta, e il percorso verso il voto si fa sempre più interessante.

Primi, almeno nella presentazione della lista: Alleanza Verdi Sinistra sarà presente con una propria lista alle elezioni regionali del prossimo autunno e ha già reso noti i candidati che cercheranno di ritagliarsi uno spazio nella competizione elettorale. La scelta di presentarsi è dettata prima di tutto dai sempre maggiori consensi riscossi in Toscana a partire dalle elezioni politiche del 2022 e dal risultato delle Europee del 2024, ma anche, viene sottolineato, dal un lavoro di continuo radicamento territoriale. Adesso, il tentativo di rompere il muro regionale, dove dalle nostre parti i seggi di sinistra sono andati sinora solo al Pd. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Si muove la sinistra. Due ex assessori in corsa per la Regione. Avs, ecco i primi nomi

In questa notizia si parla di: primi - sinistra - muove - assessori

Dl Sicurezza, Meloni spiana la sinistra: "Al via i primi sgomberi immobili occupati" - Il Decreto Sicurezza, voluto dal governo Meloni, segna un cambiamento significativo nella gestione dell'occupazione abusiva in Italia.

NUOVA GIUNTA DI BOLZANO: ECCO GLI ASSESSORI Filtra da più parti la quasi ufficialità della nuova composizione della giunta di Bolzano che sarebbe così composta. Possibili, però, delle variazioni nelle deleghe che sono ipotetiche (molto meno sui no Vai su Facebook

Si muove la sinistra. Due ex assessori in corsa per la Regione. Avs, ecco i primi nomi; Irene Priolo; Scossoni politici a Trapani, Genco lascia il Pd: cosa si muove per le Provinciali.

Si muove la sinistra. Due ex assessori in corsa per la Regione. Avs, ecco i primi nomi - (già in giunta a Capannori e Lucca) Tiziano Nicoletti e Valentina P ... Si legge su lanazione.it

Comune Il Consiglio muove i primi passi - la Nazione - Comune Il Consiglio muove i primi passi Maggioranza e minoranza: ecco gli incarichi. Segnala lanazione.it