morta a 24 anni dopo la caduta indagato il fidanzato della hostess

Il dramma della giovane Aurora Maniscalco, precipitata da un edificio a Vienna all’età di soli 24 anni, resta avvolto nel mistero. La magistratura di Palermo ha deciso di sequestrare la salma, aprendo così un'indagine che non si ferma alle apparenze. La notizia dell’autopsia imminente alimenta nuove domande su questa tragedia, mentre il fidanzato della vittima è ora sotto indagine. Restate con noi per gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Era precipitata dal terzo piano di un palazzo a Vienna: il caso della hostess 24enne originaria di Palermo non è chiuso. A dirlo sono i magistrati di Palermo che hanno disposto il sequestro della salma di Aurora Maniscalco, la giovane palermitana che a fine giugno è precipitata a Vienna dal terzo piano di un palazzo e morta in ospedale per le gravi ferite riportate. Sul corpo della ragazza verrà disposta l’autopsia: segno che i pm non sono convinti si sia trattato di un suicidio, come invece ritengono i colleghi austriaci. Inoltre, per istigazione al suicidio è stato iscritto nel registro degli indagati il fidanzato della 24enne, Elio Bargione, anche lui palermitano, assistente di volo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net