quaranta docenti a confronto

Al via la quarta edizione del corso di formazione e aggiornamento per docenti di matematica e fisica delle scuole superiori, dal titolo " Physics4Teenagers: Il contagio della fisica ", che da oggi a venerdì accoglierà a Pavia circa 40 insegnanti provenienti da 9 diverse regioni di tutta Italia. L'obiettivo è offrire agli insegnanti una panoramica su alcuni nuovi argomenti di fisica moderna e "quotidiana". "Il progetto ci è piaciuto molto perché toccava aspetti di formazione che vanno dalle superiori all'università - ha detto l'assessore alle politiche educative del Comune Giampaolo Anfosso –. L'idea è molto semplice, aprire le porte dell'Università prima a studenti provenienti da tutta Italia e poi a insegnanti per dare agli insegnanti una risonanza formativa".