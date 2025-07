Sotto le macerie un’intera notte Controsoffitto piomba sul letto | anziana intrappolata ma se la cava

una vicina preoccupata ha sentito il rumore e ha chiamato i soccorsi. La scena è stata un mix di paura e sollievo, poiché l’anziana, seppur sotto le macerie, ha avuto la forza di sopravvivere. È un episodio che ci ricorda quanto sia fragile la sicurezza nelle nostre case e l’importanza di interventi tempestivi. La sua storia ci invita a riflettere sulla prevenzione e sull’attenzione alle strutture edilizie.

Sfiorata la disgrazia. Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi il crollo di una parte di controsoffitto di un appartamento all’ultimo piano, in via Quarenghi, al civico 31, in città. I calcinacci, infatti, hanno travolto un’anziana di 90 anni che si trovava a letto e dormiva. È rimasta sepolta sotto le macerie tutta la notte: è stata ritrovata solo ieri mattina. Fortunatamente viva, ma provata. L’allarme è scattato quando la vicina, insospettita dall’assenza della donna all’appuntamento quotidiano per il caffè, ha allertato il figlio. L’uomo, preoccupato, si è recato nell’abitazione con le chiavi e ha fatto la drammatica scoperta: la madre era sotto le macerie, cosciente ma impossibilitata a muoversi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sotto le macerie un’intera notte. Controsoffitto piomba sul letto: anziana intrappolata, ma se la cava

