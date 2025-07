Lancio del formaggio no di Slow Food e Storico Ribelle

Pur riconoscendo l’importanza di valorizzare il territorio attraverso eventi partecipati e culturali, Slow Food della Mera e il Consorzio Salvaguardia dello Storico Ribelle criticano il "Lancio del Formaggio" promosso dalla Pro Loco di Morbegno, ritenendo che questa iniziativa possa rischiare di compromettere le tradizioni autentiche e la qualità dei prodotti locali. La loro preoccupazione è che il divertimento non passi sopra la tutela delle eccellenze gastronomiche e culturali del territorio.

Il lancio del formaggio non piace a Slow Food della Mera e al consorzio salvaguardia dello storico ribelle. In una nota congiunta, le due associazioni esprimono il loro dissenso nei confronti dell’iniziativa denominata "Lancio del Formaggio", recentemente promossa dalla Pro Loco di Morbegno nell’ambito della valorizzazione dei giochi tradizionali. "Pur riconoscendo l’importanza di valorizzare il territorio attraverso eventi partecipati e coinvolgenti – dicono all’unisono le due associazioni –, riteniamo che questa proposta sia in contrasto con una visione culturale e rispettosa del cibo, soprattutto quando riguarda un prodotto simbolo dell’identità locale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lancio del formaggio, no di Slow Food e Storico Ribelle

In questa notizia si parla di: lancio - formaggio - slow - food

’’Il lancio del formaggio’’. Alessandro campione nella categoria junior - Alessandro Conti, piccola promessa di Careggine, conquista il titolo di Campione Italiano Junior di "Lancio del Formaggio".

Slow Food contro il lancio del formaggio, e non si può non essere d'accordo Vai su X

«No al lancio del formaggio»: la protesta di Slow Food L’iniziativa è in contrasto «con una visione culturale e rispettosa del cibo, soprattutto quando riguarda un prodotto simbolo dell’identità locale» #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #MorbegnoE Vai su Facebook

Slow Food contro il lancio del formaggio, e non si può non essere d’accordo; Lancio del formaggio, no di Slow Food e Storico Ribelle; Slow Food contro il lancio del formaggio, e non si può non essere d’accordo.

Slow Food contro il lancio del formaggio, e non si può non essere d’accordo - Anche in Valtellina il tradizionale gioco gastronomico diventa ufficiale: incitazione allo spreco o valorizzazione del territorio? Si legge su msn.com

Il formaggio fodóm diventa Presidio Slow Food - Ansa.it - Il formaggio fodóm, a pasta semicotta ottenuto con latte vaccino intero crudo di vacche brune alpine e pezzate rosse, diventa Presidio Slow Food. Segnala ansa.it