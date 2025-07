Schwazer nel limbo, dove eravamo rimasti?.

Schwazer nel limbo, un’ombra di incertezza e attesa. Ricordando le parole di Enzo Tortora, che tornò in TV dopo un processo ingiusto, ci si domanda: dove eravamo rimasti? La vicenda di Alex Schwazer, con tutte le sue sfumature e implicazioni, ci spinge a riflettere sul tempo trascorso e su cosa il futuro possa riservare. Un racconto di speranza, ingiustizie e rinascita che non smette di coinvolgere e sorprendere.

Massi Dove eravamo rimasti? Quando Enzo Tortora pronunciò queste parole, era appena tornato in televisione, al suo Portobello, dopo un'odissea giudiziaria che gli aveva fiaccato anche il fisico. Innocente era, nonostante un teorema costruito ad arte. Certo, la vicenda di Alex Schwazer non può essere paragonata a quella di Tortora. Ma ora, anche nel suo caso, viene da chiedersi: dove eravamo rimasti? Quattro anni fa il gip a Bolzano accolse la richiesta di archiviazione del pm nel procedimento penale: Schwazer non c'era ricascato. Non era tornato a doparsi, anche se quel test di cinque anni prima (2016) – molto contestato e oscuro nel metodo – sosteneva il contrario.