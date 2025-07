Litiga con una donna e le rompe il setto nasale

Una serata tranquilla si è trasformata in un dramma improvviso a Capalbio Scalo. Quello che sembrava un normale aperitivo si è concluso con una violenta lite tra una coppia, culminata con l'aggressione che ha causato la rottura del setto nasale della donna. Un episodio che scuote la comunità locale e mette in evidenza il lato oscuro delle relazioni quotidiane. La vicenda continua a sollevare interrogativi sulla gestione dei conflitti e sulla sicurezza pubblica.

Erano arrivati insieme domenica sera in un bar del paese e sembravano una coppia tranquilla, nulla almeno che facesse presagire quello che invece sarebbe accaduto da lì a poco. La coppia si è seduta per un aperitivo in un locale in piazza delle Regioni, a Capalbio Scalo, ma dopo qualche minuto fra la donna e l’uomo è nata una discussione che piano piano piano ha assunto toni sempre più accesi, fino a quando lei si è alzata ed ha iniziato a camminare fino ad uscire dal locale. L’uomo, allora, l’ha seguita e l’ha raggiunta in strada dove gli animi si sono ulteriormente riscaldati. Scambio di frasi con i corpi a distanza ridottissima e poi, all’improvviso, l’uome le ha sferrato una testata sul volto, fratturandole il setto nasale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Litiga con una donna e le rompe il setto nasale

