Jannik Sinner vola ai quarti di finale di Wimbledon 2025 dopo il ritiro di Dimitrov | polemiche per la chiusura del tetto sul Centrale

Una decisione che ha acceso polemiche tra tifosi e addetti ai lavori, sollevando dibattiti sulla gestione degli impianti e i diritti dei giocatori. Mentre Sinner si guadagna un posto tra i migliori, il suo cammino in Championships rimane avvolto da un alone di controversia, lasciando aperti interrogativi sulla trasparenza e l’etica nel grande tennis. La partita di Wimbledon 2025 si conferma così non solo come sfida sportiva, ma anche come specchio di tensioni e questioni ancora irrisolte.

Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale di Wimbledon 2025, ma il match contro Grigor Dimitrov finisce al centro delle polemiche. Il tennista azzurro ha passato il turno grazie al ritiro del bulgaro per infortunio, in un match condizionato non solo dalla sfortuna, ma anche da una scelta molto discussa: la chiusura del tetto del Campo Centrale, avvenuta al termine del secondo set, nonostante ci fosse ancora luce naturale a Londra. Una decisione che ha fatto esplodere le critiche: Andy Murray ha definito "ridicolo" l'intervento, sottolineando su X (ex Twitter) come ci fosse tempo per proseguire il gioco all'aperto.

