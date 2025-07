Offese al telefono e danni all’auto Nuove minacce al sindaco di Marradi

L’incubo minacce torna a sconvolgere Marradi: insulti telefonici, atti vandalici e accuse infamanti rivolte al sindaco Tommaso Triberti mettono in allarme la comunità. Un clima di tensione che mette a dura prova il coraggio e l’impegno di chi lavora per il bene del paese. È fondamentale che si faccia luce su questi episodi e si tuteli la sicurezza di chi, come Triberti, si dedica con passione alla propria comunità.

Torna l’incubo minacce per il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti. Insulti al telefono, strani ritrovamenti davanti alla porta dell’ufficio e danni alla sua auto, due cartelli con accuse infamanti lasciati fuori dal paese e davanti alla fabbrica di marroni, luogo simbolo del paese difeso a spada tratta da Triberti. Sono gli episodi di cui, da maggio fino a pochi giorni fa, è stato vittima il primo cittadino e presidente dell’ Unione dei Comuni montani del Mugello. Episodi inquietanti che si sommano a quelli avvenuti già nell’estate del 2015, quando un proiettile da caccia fu trovato incastrato nella sua auto di servizio e Triberti ricevette alcune lettere anonime. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Offese al telefono e danni all’auto. Nuove minacce al sindaco di Marradi

In questa notizia si parla di: telefono - danni - auto - minacce

Diesel Euro 5: migliaia di automobilisti rischiano di restare a piedi Maltempo, vento e grandine: danni a Parma e in provincia Altre due spaccate in centro Polizia locale: in un anno 237mila multe Anni di botte e minacce alla moglie: condannato I russi, il Parma, Vai su Facebook

Offese al telefono e danni all’auto. Nuove minacce al sindaco di Marradi; Danni alle auto e minacce ai passanti con un coltello: arrestato 23enne a Lugo; Reggiolo, minacce e danni per un parcheggio maldestro.

Offese al telefono e danni all’auto. Nuove minacce al sindaco di Marradi - Dopo i brutti precedenti risalenti al 2015 Tommaso Triberti è finito ancora nel mirino di uno stalker . Come scrive lanazione.it

Scandiano, danni all'auto e minacce al fidanzato dalla ex - Il Resto del Carlino - Scandiano, danni all'auto e minacce al fidanzato dalla ex Nei guai un uomo cinquantenne che è stato denunciato dai carabinieri ... Segnala ilrestodelcarlino.it