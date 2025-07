Madre e figlio sotto sfratto | Rischiano di finire in strada

In un momento di crisi abitativa, una madre e suo figlio si trovano sull’orlo di perdere la casa e di finire in strada entro il 18 luglio, a causa di uno sfratto. Tra aumenti dei canoni e incertezza lavorativa, molte famiglie si trovano in questa drammatica situazione. L’Unione Inquilini si mobilita per offrire loro supporto e cercare una soluzione, dimostrando quanto sia urgente intervenire per difendere il diritto alla casa di tutti.

Entro il 18 luglio una donna e suo figlio, maggiorenne, dovranno lasciare la casa in cui vivono in affitto. Per effetto di un ordine di sfratto. E a causa del caro affitti, del boom delle locazioni estive e della precarietà occupazionale "queste persone, senza un’alternativa, rischiano di finire in strada" racconta Michelangelo Di Beo, in rappresentanza dell’Unione Inquilini. Per questo, attraverso una e-mail, il sindacato che assiste la famiglia ha chiesto il supporto dell’assistente sociale del Comune. "Ma – spiega Di Beo – essendo in ferie non ci ha ricontattati". Vista "l’urgenza, il periodo estivo e la mancanza di soluzioni a lungo termine per affrontare l’ emergenza abitativa che vive Viareggio – prosegue il rappresentante dell’Unione Inquilini – chiediamo direttamente all’assessora Sara Grilli di affrontare la vicenda, perché i tempi sociali non corrispondono a quelli politici e le persone rischiano la strada". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Madre e figlio sotto sfratto: "Rischiano di finire in strada"

In questa notizia si parla di: figlio - sfratto - rischiano - finire

“Vogliono separarmi da mio figlio”. Mamma single sotto sfratto a Tavazzano: la 38enne ha bisogno di un tetto entro il 27 maggio - Raffaella Colucci, madre single di 38 anni e affetta da artropatia psoriasica, vive a Tavazzano con il figlio disabile di 17 anni.

Madre e figlio sotto sfratto: Rischiano di finire in strada; Famiglia con i figli di 5 e 6 anni rischia lo sfratto, il quartiere scende in piazza; A Centocelle una famiglia di sette persone sotto sfratto rischia di finire in strada.

Madre e figlio sotto sfratto: "Rischiano di finire in strada" - Entro il 18 luglio una donna e suo figlio, maggiorenne, dovranno lasciare la casa in cui vivono in affitto. Come scrive lanazione.it

Figlio e mamma anziana e invalida sotto sfratto: «Ho perso tutto per colpa di una banca, mi rifiuto di lasciare questa casa» - Ieri mattina (lunedì 30 giugno) Carlo Casagrande e la madre invalida di 83 anni hanno evitato lo sfratto. Si legge su ilgazzettino.it