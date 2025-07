Non si ferma all’alt e picchia gli agenti

Non si ferma all'alt e, in un gesto di intemperanza, colpisce gli agenti: un episodio che mette in evidenza quanto sia urgente intervenire per garantire sicurezza e ordine sulle nostre strade. Il giovane di 28 anni, sfrecciando senza casco e tra il traffico intenso di Castel San Pietro, rischia non solo la sua incolumità , ma anche quella degli altri. Cosa è successo poi? Vediamo nel dettaglio.

Sfrecciava a tutta velocitĂ , con il suo monopattino e senza casco, in una strada molto trafficata e non distante dal casello autostradale di Castel San Pietro. Un pericolo sia per lui, 28enne del posto, che per gli altri mezzi che transitano solitamente su via San Carlo, spesso densa anche di camion. Così i carabinieri della tenenza di Medicina, per evitare problemi, lo hanno invitato a fermarsi in un’area di servizio, a pochi metri dall’A14. Ma lui, dopo aver finto di fermarsi al posto di controllo, è ripartito a tutta velocitĂ . Poi, quando i carabinieri hanno iniziato a inseguirlo, il 28enne è sceso dal monopattino e ha cercato di scappare a piedi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Non si ferma all’alt e picchia gli agenti

In questa notizia si parla di: ferma - picchia - agenti - posto

Tensione a San Marco, picchia un commesso del supermercato iN’S e prende a calci la porta di ingresso: la polizia ferma un 43enne - Momenti di tensione si sono verificati ieri pomeriggio, lunedì 12 maggio, al supermercato iN'S di via Mastacchi, in zona San Marco.

Danneggiamento aggravato. Questa l'accusa di cui dovrà rispondere un uomo, un sedicente cittadino francese di 42 anni, che nella serata di domenica a Milano è stato arrestato dalla polizia. Gli agenti lo hanno fermato in zona Centrale. Durante un controllo Vai su Facebook

Non si ferma all’alt e picchia gli agenti; Turista tedesca assalita a Napoli: tenuta ferma mentre le rubano la borsa. Rapinatore picchia i vigili e viene arrestato; Papà sta picchiando la mamma: 14enne ferma gli agenti che arrestano un 62enne violento e ubriaco.

Anziano non si ferma all’alt della polizia e picchia gli agenti: denunciato - BergamoNews - Il sindaco: "Grazie agli agenti per la professionalità dimostrata, auguro loro pronta guarigione" Anziano non si ferma all'alt della polizia e picchia gli agenti: denunciato - Segnala bergamonews.it

Non si ferma all'alt, sperona l'auto della polizia e picchia gli agenti: arrestato - Il Mattino - Ne nasce un inseguimento nel corso del quale lancia dal finestrino una mazza da baseball, poi inverte la marcia e investe volontariamente l ... Da ilmattino.it