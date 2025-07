Impianti sportivi Stadio ’Nicoletti’ Fondi dalla Regione

Si tratta di una notizia estremamente positiva per la comunità di Fondi: grazie al finanziamento regionale di 202.500 euro, lo stadio Nicoletti sarà sottoposto a un importante intervento di adeguamento funzionale, con un focus sugli spogliatoi. Un passo avanti che testimonia l’impegno dell’amministrazione nel migliorare le strutture sportive e sostenere il benessere dei nostri atleti e appassionati.

La Regione ha inserito il progetto per l' adeguamento funzionale dello stadio comunale Nicoletti fra quelli finanziabili, stanziando un contributo di 202.500 euro su un intervento da 250.000 euro, cofinanziato dal Comune. L'operazione - cui ha lavorato l'Amministrazione comunale - riguarderà gli spogliatoi. Il contributo sarà erogato in due annualità, nel 2025 e 2026, con 101.250 euro per ciascun anno. "Si tratta di una notizia estremamente positiva – dice il sindaco Matteo Buoncristiani – che conferma la volontà di questa giunta di investire nello sport. Questo primo intervento segna l'inizio di un percorso più ampio di riqualificazione delle strutture a disposizione della città.

