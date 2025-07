Come cercare un posto di lavoro i consigli degli esperti

Se sei alla ricerca di un nuovo lavoro, non perdere l’occasione di perfezionare le tue strategie e aumentare le possibilità di successo. Due giornate intense tra workshop e incontri con i recruiter, pensate per darti gli strumenti giusti e affrontare con sicurezza ogni fase della tua candidatura. Oggi alle 14 inizia il primo passo verso il tuo futuro professionale: scopri come prepararti al meglio e conquistare i tuoi obiettivi!

Due giornata all’insegna della ricerca di un posto di lavoro, che si tratti di prepararsi al meglio al colloquio oppure di affrontare uno speed date con i recruiter di Afol Città Metropolitana. Si comincia oggi alle 14, con il workshop gratuito “Colloquio di lavoro? Ecco come arrivare preparati e conquistare i recruiter!”, organizzato all’Afolmet Red Point di via Verdi a Corbetta. Durante l’incontro, gli esperti di Afol Metropolitana spiegheranno come leggere e interpretare un annuncio di lavoro, come presentarsi nel modo più efficace ai recruiter, come rispondere alle domande senza farsi trovare impreparati e come comunicare con il corpo, oltre che con le parole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Come cercare un posto di lavoro, i consigli degli esperti

In questa notizia si parla di: lavoro - posto - esperti - cercare

Un Posto al Sole: conflitti in famiglia, scuola, lavoro e seduta spiritica - In occasione della puntata di Un Posto al Sole del 13 maggio 2025 su Rai3, le tensioni tra famiglia, scuola e lavoro esplodono in scontri drammatici.

Partecipa al concorso pubblico per cantonieri/e! La #CittàMetropolitanadiMilano cerca n. 1 operatore/trice esperto/a tecnico/a (cantoniere/a) – Area degli operatori/trici esperti/e, da assegnare ad una delle case cantoniere dei Comuni di Lainate, Pa Vai su Facebook

Come cercare un posto di lavoro, i consigli degli esperti; Veneto Lavoro cerca consulenti per il progetto FAMI POLIS - CliclavoroVeneto - CliclavoroRegioneVeneto; Concorsi, il Comune cerca “Operatori esperti amministrativi”.

Cercare lavoro su LinkedIn, l'esperta: «Inutile inviare 100 volte il cv. Ecco il trucco per essere certi che la tua domanda sia vista» - Corriere Adriatico - Milioni di giovani si scontrano con il mondo degli adulti quando terminano gli studi. Secondo corriereadriatico.it

È rischioso cercare lavoro su TikTok? - Secondo uno studio di EduBirdie del 2023, il 70% dei ragazzi della GenZ intervistati ha usato TikTok per ottenere consigli per trovare lavoro e il 19% che ha detto di averlo usato come fonte principal ... Segnala cosmopolitan.com