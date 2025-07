’Toscana in viaggio’ arriva l’Oriente | Cultura del cibo e tradizioni lontane

Montepulciano conquista sempre più cuori dall’estremo Oriente, grazie a un afflusso crescente di visitatori provenienti da Cina, Corea del Sud, Singapore e Thailandia. La piattaforma Make Iat, di Toscana Promozione, testimonia questo trend in crescita, arricchendo l’offerta culturale e gastronomica locale con nuovi stimoli. Il turismo asiatico, sia in grandi gruppi che in comitive più intime, porta con sé una ventata di novità, creando un ponte tra tradizioni lontane e il fascino della Toscana.

Montepulciano piace sempre di più agli orientali. "Sulla piattaforma Make Iat, resa disponibile da Toscana Promozione, si registra un aumento importante del turismo asiatico, da Cina e Corea del Sud" afferma la Strada del Vino Nobile, tour operator ufficiale della Valdichiana Senese. "Oltre ai gruppi più numerosi, di passaggio, con pullman e guida, notiamo significativi arrivi anche da Singapore e Thailandia, organizzati in piccole comitive" fa eco la Pro Loco poliziana. Ciò che è sorprendente è che il sentimento è reciproco, almeno per come lo esprime un operatore, il giovane chef Mattia Putzulu, che mette tra i motivi di maggior orgoglio professionale l'essersi sentito chiedere da questa particolare clientela se ai fornelli de 'L'altro Cantuccio', il ristorante che gestisce con la moglie Monica Ceregatti, sommelier, ci fosse un asiatico.

