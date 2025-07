Il nuovo album di Alessandro Ristori | Un omaggio alle dive della musica

trasformato celebri melodie in emozionanti rivisitazioni, ci conduce in un viaggio tra talento e passione. Con il suo nuovo album ’Il tempo delle donne’, Alessandro rende omaggio alle regine della musica italiana, consolidando il suo ruolo di interprete sensibile e innovativo. Non perdete l’appuntamento di questa sera alle 21, un’occasione unica per immergersi in un universo musicale ricco di storia, emozioni e riconoscimenti.

Mina, Loredana Bertè, Ornella Vanoni, Caterina Caselli, Raffaella Carrà, Nada, Amanda Lear, Stefania Rotolo, Gianna Nannini, Claudia Mori. Sono le dive che Alessandro Ristori ha voluto omaggiare nel suo ultimo lavoro in studio, 'Il tempo delle donne', in cui reinterpreta brani iconici della discografia italiani, da 'Ti voglio' a 'Non succederà più' a 'Sono come tu mi vuoi'. Stasera alle 21 Ristori, che negli ultimi anni coi suoi Portofinos ha portato il rock'n'roll e lo stile della 'dolce vita' nei locali più famosi d'Italia e d'Europa, lo presenterà nella sua Faenza, alla Casa del disco, in corso Mazzini 38.

Il nuovo album di Alessandro Ristori: Un omaggio alle dive della musica; Alessandro Ristori celebra “Il Tempo delle Donne”: un viaggio tra icone, memoria e passione sonora.

