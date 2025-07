Romanzo giallo senza cadaveri Raule e il canone holmesiano | Storia vittoriana che parla di noi

ma lo reinventa con brillantezza, portando il lettore in un’avventura avvincente tra misteri e introspezioni. Vanessa S. Riley, alias Susanna Raule, ci invita a riflettere sui temi universali di identità e cambiamento, rendendo questa storia vittoriana incredibilmente attuale. Un romanzo che dimostra come i classici possano evolversi e parlare ancora a noi, lasciando un segno profondo nel cuore di chi legge.

Vanessa S. Riley, ossia la nota autrice spezzina Susanna Raule, si è infilata tra le righe del Canone holmesiano per scrivere un giallo senza cadaveri. È intitolato ' La signora Holmes ' il suo nuovo libro ed è un'indagine sentimentale sulle rovine di un matrimonio, ma anche sulla questione femminile in un'epoca di mutamenti sociali così simili a quelli della società contemporanea. Il suo è un romanzo che affonda le radici nel canone holmesiano, ma lo sovverte dall'interno. Cosa l'ha spinta a questo punto di vista 'laterale'? "Volevo scrivere una storia vittoriana per parlare del mondo contemporaneo, ma da una certa distanza.