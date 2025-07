Le Clinics di Umbria Jazz festeggiano 40 anni

Le Clinics di Umbria Jazz festeggiano 40 anni di eccellenza, portando a Perugia l’energia e la passione del Berklee College of Music di Boston. Quattro decenni di seminari che hanno formato generazioni di talenti, diventando un punto di riferimento internazionale nel mondo del jazz e della musica in generale. Quest’anno, per celebrare questa prestigiosa ricorrenza, i corsi si arricchiscono di nuove iniziative e incontri imperdibili, rafforzando il legame tra talento, formazione e grande musica.

A Perugia si comincia davvero respirare l'aria di Umbria Jazz. Oggi si aprono infatti le aule delle Clinics del Berklee College of Music di Boston, i seminari tenuti da quarant'anni dalla più prestigiosa scuola di musica d'America, per la quale sono passate centinaia di talenti del jazz, e non solo, compresi molti professionisti che si esibiscono sui palchi di UJ. Non solo, per celebrare il quarantesimo anniversario dei corsi che si tengono nella Scuola San Paolo di Viale Roma ci sarà un'anteprima di Umbria Jazz con un concerto che giovedì dalle 21 vedrà sul palco di Piazza IV Novembre una band con i docenti dei corsi e un'altra costituita da ex allievi oggi professionisti di successo, più il piano solo di Mathis Picard, anch'egli ex allievo del college bostoniano.

Il 10 luglio dalle ore 21:00 festeggeremo insieme i primi 40 splendidi anni della collaborazione tra Umbria Jazz e il Berklee College of Music. Un evento speciale, aperto a tutti, con: • Mathis Picard • Berklee at Umbria Jazz C Vai su Facebook

